Presidenciais EUA. Miranda Sarmento diz que UE está pronta para qualquer resultado

Foto: Olivier Matthys - EPA

Em declarações aos jornalistas à margem do Conselho de ministros das Finanças da UE (Ecofin), em Bruxelas, Miranda Sarmento referiu que "a UE tem de estar preparada para trabalhar com qualquer presidente dos Estados Unidos, com quem quer que ganhe as eleições de forma democrática", especificando que o tema foi formalmente abordado na reunião.



A eleição de um novo presidente norte-americano "é claramente um dos eventos mais importantes do ano, pela importância que os Estados Unidos têm na cena mundial", salientou ainda Miranda Sarmento.