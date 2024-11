Projeções mantêm Trump na frente mas ainda faltam seis estados decisivos

Segundo as mais recentes projeções da agência Associated Press (AP) e das cadeias televisivas CNN e Fox, o antigo líder da Casa Branca tinha, às 05:25 (hora de Lisboa) de hoje, 230 votos eleitorais dos 270 necessários para assegurar a vitória, contra 209 da atual vice-Presidente dos Estados e candidata democrata, Kamala Harris.

De acordo com as suas projeções, a AP e CNN declararam que os últimos triunfos do magnata republicano ocorreram no Nebrasca, com cinco votos eleitorais, somando-se à Carolina do Norte, um dos sete estados decisivos, que representa 16.

Kamala Harris foi, por sua vez, anunciada vencedora pela AP, CNN e Fox nos estados de Washington (12 votos eleitorais), Virgínia (13), Oregon (oito), Novo México (cinco) e Havai (quatro).

Àquela hora, os estados do Maine e Rhode Island, no leste, e Minesota, no centro norte, ainda estavam em aberto, embora a contagem dê vantagem à democrata.

Os principais media norte-americanos não arriscavam igualmente previsões para a Pensilvânia, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona, que se esperam serem, com a já resolvida eleição na Carolina do Norte, os estados considerados decisivos para o resultado final e onde Trump liderava a contagem em todos.

Apesar de os eleitores irem às urnas, o presidente é escolhido por sufrágio indireto, uma vez que o voto dos norte-americanos vai para um Colégio Eleitoral, constituído por 538 "grandes eleitores", representativos dos 50 estados norte-americanos. O vencedor das presidenciais norte-americanas terá de obter, no mínimo, 270 "grandes eleitores".