Trudeau reúne-se com Trump após ameaça de nova taxa sobre produtos do Canadá

Trudeau aterrou em West Palm Beach, na Florida, na sexta-feira à noite, escreveu a Bloomberg, citando pessoas relacionadas com o encontro mas que não quiseram ser identificadas.

O jantar contou ainda com a presença do ministro da Segurança Pública do Canadá, Dominic LeBlanc, responsável pela pasta da segurança fronteiriça, e da chefe de gabinete de Trudeau, Katie Telford, de acordo com as mesmas fontes.

No início da semana, Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos vindos do México e do Canadá.

"A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre TODOS os produtos que entram nos Estados Unidos e as suas ridículas fronteiras abertas", escreveu.

O republicano tomou a decisão devido aos "estrangeiros ilegais" e ao "crime e drogas" que, declarou, atravessam a fronteira.

Trump também dirigiu a sua ira contra Pequim, dizendo que "teve muitas conversas com a China sobre as enormes quantidades de drogas, em particular o fentanil, que estão a ser enviadas para os Estados Unidos - mas sem sucesso".

"Até que eles parem, vamos cobrar à China uma taxa extra de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais, em todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América", referiu.