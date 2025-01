Vice-presidente chinês pede a empresas dos EUA que reforcem laços com China

Han está nos Estados Unidos na qualidade de "representante especial" do Presidente chinês Xi Jinping, para participar na cerimónia de tomada de posse de Donald Trump.

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, chefe da fabricante de automóveis elétrictos Tesla e da empresa aeroespacial SpaceX e acionista maioritário da rede social X, investiu milhões de dólares para apoiar a campanha presidencial de Trump.

O bilionário também tem uma grande rede de apoiantes na China, onde a Tesla tem uma das suas megafábricas e está a tentar competir com os fabricantes de automóveis locais.

Durante o encontro com Elon Musk, no domingo, Han Zheng "deu as boas-vindas às empresas americanas" e apelou a que "aproveitem a oportunidade e partilhem os frutos do desenvolvimento da China", segundo a imprensa chinesa.

Elon Musk disse que a Tesla está "pronta para aprofundar a cooperação com a China" e "desempenhar um papel ativo nas trocas económicas e comerciais entre os Estados Unidos e a China", de acordo com a imprensa oficial.

Durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump prometeu aumentar as taxas alfandegárias sobre os produtos chineses. Mas também manifestou a sua abertura a discussões com o Presidente Xi Jinping, que diz admirar há muito tempo.

Trump e Xi falaram por telefone na sexta-feira, prometendo uma abordagem positiva para melhorar as relações entre as duas potências rivais.

Han Zheng também se reuniu com o vice-presidente eleito dos EUA, J.D. Vance, no domingo.