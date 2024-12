A 5.ª edição do torneio distrital de atletismo adaptado bateu o recorde de inscrições.





80 atletas de associações de Vila Real e Bragança participaram em provas de corrida e de salto em comprimento, em Bragança.



Alguns destes atletas especiais já foram representar o município de Bragança nos Jogos do Eixo Atlântico. Uma competição onde o campeão do lançamento do peso é de Bragança.Este torneio enquadra-se nas comemorações da Semana da Deficiência e foi promovido pela Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires.