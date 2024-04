Andreia Faria e Joana Martins avaliam Bósnia "super competitiva" e "poderosa"

As duas jogadoras, que se juntaram à concentração da seleção portuguesa feminina de futebol, mostraram-se alerta tanto para o adversário que o conjunto nacional irá defrontar já esta sexta-feira, em Leiria, como Malta, adversário que se segue apenas quatro dias depois, começando por dedicar a sua atenção à congénere bósnia.



"A Bósnia é uma equipa super competitiva. É uma equipa que lutou pela subida à Divisão A [da Liga das Nações] e foi aos play-offs com a Suécia. Acho que é uma equipa muito poderosa e que está a fazer o seu processo de crescimento, como nós fizemos e ainda o estamos a fazer", avaliou Andreia Faria.



Joana Martins mostrou-se de acordo com a companheira. “Acho que dentro de campo não há favoritismos. Todos os jogos devem ser levados com a mesma responsabilidade e seriedade", vincou, numa conferência de imprensa marcada pelo saudável convívio entre duas jogadoras que ainda no passado domingo se defrontaram, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal feminina, disputada entre Benfica e Sporting, e se declararam amigas.



"A Andreia é uma jogadora muito segura no meio-campo. Claro que gostava que ela não estivesse tão bem em alguns jogos, tem feito uma grande época", reconheceu Joana Martins, segundos antes de Andreia Faria lhe devolver os elogios.



“A Joana é uma jogadora muito imprevisível, com muita qualidade técnica e tática, e decerto não gosto de a ter como rival porque é uma jogadora muito difícil de marcar", admitiu.



As duas jogadoras, de 23 anos, ainda não alinharam em simultâneo pela principal seleção de Portugal e esperam que tal aconteça em breve. "Já partilhámos campo na seleção e por acaso nunca aconteceu na seleção AA. Espero que um dia aconteça e irá acontecer com todo o gosto para nós as duas", reconheceu Joana Martins, num desejo partilhado por Andreia Faria.



“Somos jogadoras que se conhecem bastante bem e damo-nos bastante bem a jogar, já desde a formação. Nunca o fizemos nos clubes, mas as seleções jovens deram-nos bastante química. As duas faremos de tudo para que aconteça e, quem sabe, nestes jogos. Nunca se sabe", concluiu Andreia Faria.



A terça-feira de trabalho da equipa das ‘quinas’ completa-se com uma sessão de treino pelas 18:00, no relvado principal da Cidade do Futebol, e esta quarta-feira realiza-se nova conferência de antevisão, com jogadoras a designar.



Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina na sexta-feira, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no jogo de estreia no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Euro2025, com início às 20:45. Quatro dias depois, em 09 de abril, desloca-se a Malta para disputar o encontro da segunda jornada.