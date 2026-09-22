Árbitro lituano no Portugal-País de Gales





(Com Lusa)

Rumsas, de 37 anos, é internacional desde 2016 e vai estar pela segunda vez num encontro da seleção portuguesa, depois de ter apitado em novembro de 2024 o triunfo por 5-1 sobre a Polónia, no Estádio do Dragão, no Porto, que valeu na altura o apuramento luso para os quartos de final da Liga das Nações.Desta vez, o lituano vai visitar o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá como auxiliares os compatriotas Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, que serão os assistentes no relvado, enquanto Robertas Valikonis será o quarto árbitro.Portugal inicia a ‘era’ Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45.Nesta primeira ‘janela’ de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes.Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das ‘quinas’ voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.