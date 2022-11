Bruno é o 9.º luso com mais de um golo em Mundiais

Com este "bis", Bruno Fernandes, que não havia marcado em 2018 (só jogou 88 minutos), saltou para o sexto lugar do ranking luso, juntando-se a Maniche (dois golos em 2006), Simão (um em 2006 e um em 2010) e Tiago (dois em 2010).Deste trio, apenas Tiago também havia conseguido "bisar", quando, em 2010, marcou dois dos sete golos com que Portugal goleou a Coreia do Norte por 7-0.A lista é liderada por Eusébio, com nove golos, todos marcados em 1966, prova em que logrou um "póquer" (5-3 à Coreia do Norte) e um "bis" (3-1 ao Brasil), seguido de Cristiano Ronaldo, que tem oito e foi o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022).Ronaldo, que cumpriu na última segunda-feira o seu 19.º jogo em Mundiais, apenas logrou mais do que um golo em 2018, edição em que marcou quatro, incluindo um "hat-trick" à Espanha (3-3).O pódio luso é encerrado por Pauleta, que apontou quatro tentos, num registo iniciado com um "hat-trick", à Polónia (4-0), no segundo jogo da fase de grupos de 2002, e encerrado com um tento a Angola (1-0) na estreia em 2006.No quarto posto, com três golos, seguem dois "magriços", José Augusto, que "bisou" na estreia lusa em 1996, face à Hungria (3-1), e fechou a contagem com a Coreia do Norte, e José Torres, que marcou a húngaros, à Bulgaria (3-0) e ainda à União Soviética (2-1), selando o inédito bronze luso.Quanto a Portugal, soma agora 54 golos, numa lista liderada pelo Brasil, com 232 (111 encontros), seguido da Alemanha, com 228 (111), e da Argentina, com 140 (83).A seleção lusa não esteve nas primeiras sete edições do Mundial (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958 e 1962), para, na estreia, em 1966, não necessitar sequer de um minuto para conseguir um golo.Em 13 de julho de 1966, no Estádio Old Trafford, em Manchester, José Augusto marcou o primeiro tento face à Hungria, que Portugal venceu por 3-1.Nessa primeira presença, Eusébio, que só não faturou na estreia, marcou nove golos, que lhe deram o título de melhor marcador da prova e o fazem ser ainda, 56 anos depois, o "rei" dos goleadores lusos em Mundiais.