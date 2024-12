Capdeville e Fábio Magalhães regressam à seleção de andebol

O guarda-redes do Benfica e o lateral esquerdo do FC Porto foram agora reintegrados “após paragem devido a lesão na última semana internacional”, numa convocatória que integra ainda o lateral direito João Gomes (Sporting), por troca com Joaquim Nazaré.



Outras novidades, são as entradas do lateral esquerdo Gabriel Cavalcanti (Benfica) e do pivot Ricardo Brandão (FC Porto), que integram apenas o estágio em Rio Maior entre 28 e 30 de dezembro, em substituição de Alexandre Cavalcanti e Luís Frade, que “devido ao calendário das competições internas terão uns dias de repouso após 27 de dezembro (data do último jogo)”.



“Esta convocatória é um pouco na linha daquilo que tem sido nos últimos anos. Já fomos fazendo algumas alterações graduais e necessárias, mas mantivemos a mesma linha. Enquanto acharmos que estes atletas que foram convocados têm o compromisso habitual de representar a seleção e continuar com o sonho de bater recordes e enquanto eu acredito que eles têm esse compromisso vou chamá-los até ao limite”, defendeu Paulo Pereira, citado pela assessoria de Federação de Andebol de Portugal.



Na preparação para o Mundial, a seleção das quinas fará três estágios em Rio Maior, de 28 a 30 de dezembro, de 2 a 7 de janeiro e de 11 a 14 de janeiro, este último já depois de disputar o torneio de França.



Em Estrasburgo, a seleção defrontará a República Checa, em 9 de janeiro (19h00) e a França, no dia seguinte (20h10).



“No dia 28 vamos fazer alguns ajustes físicos – e também algo ao nível tático – para depois no dia 2 de janeiro já focar naquilo que vai ser o torneio em França, nos jogos com a República Checa e a França. (…) É importantíssimo competir antes de entrar no Mundial e por isso vamos a França fazer este torneio”, justificou ainda Paulo Pereira.



O próximo Mundial decorrerá na Croácia, Dinamarca e Noruega, entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro, com a seleção das quinas integrada no Grupo E, com jogos em Oslo, diante dos Estados Unidos (15 de janeiro), Brasil (17) e Noruega (19).



Lista de 20 convocados para estágios e torneio de França:



- Guarda-redes: Diogo Marques (FC Porto), Diogo Valério (Marítimo Madeira Andebol SAD) e Gustavo Capdeville (Benfica).



- Ponta esquerda: Leonel Fernandes (FC Porto) e Diogo Branquinho (Sporting).



- Lateral esquerda: Gabriel Cavalcanti (28 a 30 dez, Benfica), Alexandre Cavalcanti (MT Melsungen/Ale), Fábio Magalhães (FC Porto), Martim Costa (Sporting) e Salvador Salvador (Sporting).



- Pivot: Alexis Borges (Benfica), Victor Iturriza (FC Porto), Luís Frade (FC Barcelona/Esp) e Ricardo Brandão (28 a 30 dez, FC Porto).



- Lateral direito: Francisco Costa (Sporting) e João Gomes (Sporting).



- Ponta direita: António Areia (Tremblay HB/Fra) e Pedro Portela (Sporting).



- Central: Miguel Martins (Aalborg Handbold/Din) e Rui Silva (FC Porto).