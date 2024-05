Carolina Tristão assegura que derrota não abalou a seleção

”, disse Carolina Tristão, um dia depois da derrota sofrida frente à Espanha, por 3-0.Apesar de a estreia no Grupo B da fase final do torneio, que decorre na Suécia, não ter sido a mais animadora, a centrocampista assegurou que, que perdeu com a Polónia, por 1-0, na outra partida do agrupamento.”, assinalou.A centrocampista do Sporting de Braga destacou a “inteligência” da equipa das quinas na forma como gere “a bola e o tempo” do jogo e, apesar de reconhecer que as jogadoras portuguesas não são “as maiores a nível físico”, lutam por “cada bola como se fosse a última”, sem “medo de ninguém”.Aos 15 anos, Carolina Tristão confessou que não esperava estar entre as eleitas do selecionador Carlos Sacadura, até porque “há muita gente a competir para estar neste lugar”. Agora, pretende “desfrutar, jogar com alegria e ser feliz”.”, sustentou.Portugal disputa pela terceira vez o torneio, depois das participações em 2014, na Inglaterra, que deixou sem qualquer vitória, e do resultado histórico obtido em 2019, na Bulgária, ao atingir as meias-finais, nas quais foi eliminada pela Alemanha, recordista de títulos, com oito troféus, e a grande ausente na Suécia.Após o encontro com a Bélgica, a seleção nacional defronta a Polónia, no domingo (ambos em Malmö), na terceira e última jornada do Grupo B, no qual apenas os dois primeiros classificados se qualificam para as meias-finais.O Europeu de 2024 tem o aliciante de servir de qualificação para o Campeonato do Mundo de sub-17, que se realiza ainda este ano, na República Dominicana, entre 16 de outubro e 03 de novembro, privilégio dos dois finalistas e do terceiro classificado.