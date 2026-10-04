Seleção Nacional
"Cristiano Ronaldo faz parte do nosso património e estará cá sempre e se o mister quiser"
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, mostrou-se satisfeito com o arranque da Seleção Nacional sob o comando de Jorge Jesus e procurou desvalorizar qualquer polémica em torno de Cristiano Ronaldo.
Pedro Proença garantiu que o capitão continuará a ter lugar na equipa nacional enquanto mantiver o seu mérito desportivo e merecer a confiança do selecionador.
Em declarações exclusivas à RTP, Pedro Proença destacou o percurso imaculado da equipa nas mais recentes partidas internacionais.
"Somos a primeira seleção europeia já qualificada para a Liga das Nações e é isso que me interessa. Este é o resultado de quem acredita no futebol português", afirmou o dirigente, lembrando que Portugal somou "quatro jogos e quatro vitórias" neste novo ciclo.
Questionado sobre os alegados problemas entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, o presidente da Federação recusou alimentar o tema.
"Esses esclarecimentos não vou dar. São coisas entre treinadores e jogadores", sublinhou.
Ainda assim, Proença fez questão de deixar uma mensagem clara de apoio ao capitão da Seleção Nacional.
"Estamos a falar de um dos melhores jogadores de todos os tempos. Temos de prestar uma vénia a Cristiano Ronaldo. Ele está na Seleção por mérito próprio e isso é inquestionável", afirmou.
O líder federativo classificou a situação como um desentendimento passageiro.
"Ele sabe desse sentimento. Estamos perante um mal-entendido e isso tem de ser resolvido dentro de casa", defendeu.
Pedro Proença recordou ainda o compromisso de Ronaldo com a equipa das quinas ao longo dos anos.
"Cristiano Ronaldo faz parte da nossa Seleção, é a nossa bandeira. E Jorge Jesus diz que conta com Ronaldo", frisou, acrescentando que o avançado "é um jogador extraordinário que poderia ter terminado a carreira internacional no Mundial, mas que por amor à Seleção não o fez".
Terminada esta primeira sequência de compromissos internacionais, o presidente da Federação acredita que haverá agora espaço para ultrapassar qualquer divergência.
"Agora que terminaram estes quatro jogos vamos ter tempo e tranquilidade para nos sentarmos todos e encontrarmos a resolução para este mal-entendido", disse.
A concluir, Pedro Proença deixou uma declaração que reforça a importância de Cristiano Ronaldo no futebol português: "Cristiano Ronaldo faz parte do nosso património e estará cá sempre, se o mister quiser."