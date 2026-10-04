Portugal está nos `quartos` da Liga das Nações

No Estádio do Dragão, no Porto, a formação norueguesa adiantou-se no marcador com um golo de Kristoffer Ajer, aos 36 minutos, mas a equipas das ‘quinas’ deu a volta ao resultado, com golos de João Cancelo, aos 38, e Gonçalo Ramos, aos 79, acabando o jogo reduzida a 10 elementos por expulsão de Francisco Conceição, aos 86, que viu dois cartões amarelos seguidos.





Portugal segue na liderança do grupo, com 12 pontos, e já garantiu uma das duas vagas que dão acesso aos quartos de final, seguido pela Dinamarca, que hoje venceu o País de Gales (1-0), com seis, enquanto os galeses e noruegueses têm três.





Portugal consegue melhor arranque de sempre na competição

Portugal garantiu hoje o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações de futebol, depois da vitória por 2-1, com reviravolta, na receção à Noruega, em jogo da quarta jornada do Grupo A4.Com o quarto triunfo no mesmo número de jogos sob o comando do selecionador Jorge Jesus, a formação lusa vai ainda defrontar a Dinamarca, em Braga, no dia 14 de novembro, e fecha a fase de grupos com a visita ao País de Gales, no dia 17 do mesmo mês, com o objetivo de assegurar o primeiro lugar no grupo.A seleção portuguesa de futebol conseguiu hoje o melhor arranque de sempre na Liga das Nações, com o quarto triunfo, superando a edição anterior, que conquistou, em que começou com três vitórias.Na edição 2024/25, que Portugal conquistou, a formação das ‘quinas’ venceu a Croácia (2-1) e a Escócia (2-1), em casa, e na visita à Polónia (3-1), antes de empatar na quarta ronda na visita aos escoceses.Portugal, orientado pelo espanhol Roberto Martínez, acabou por ganhar o grupo, passou a Dinamarca nos quartos de final, a duas mãos, na primeira vez que esta fase foi disputada na competição, e bateu a Alemanha (2-1) nas meias-finais, vencendo depois a Espanha (2-2, 5-3 gp) na final, no desempate por penáltis.Na primeira edição da prova, em 2018/19, também conquistada pela formação lusa, Portugal, com Fernando Santos ao leme, venceu na receção à Itália (1-0), foi vencer à Polónia 3-2 e empatou na visita à 'squadra azzurra' (0-0), num grupo com apenas três seleções.A formação portuguesa passou de forma direta às meias-finais, batendo a Suíça (3-1), e depois os Países Baixos (1-0), na final.Na edição seguinte, de 2020/21, Portugal venceu os dois primeiros jogos, com Croácia (4-1) e Suécia (2-0), antes de empatar na visita à França (0-0), formação que acabou depois por vencer o grupo e seguir em frente, conquistando o troféu.Em 2022/23, Portugal entrou em prova com um empate (1-1) frente à formação espanhola, que acabou por vencer o grupo e apurar-se para a ‘final-four’, arrebatando o troféu.Portugal é líder do grupo, com 12 pontos, e já garantiu uma das duas vagas que dão acesso aos quartos de final, seguido pela Dinamarca, que hoje venceu o País de Gales (1-0), com seis, enquanto os galeses e noruegueses têm três.A formação lusa vai ainda defrontar a Dinamarca, em Braga, no dia 14 de novembro, e fecha a fase de grupos com a visita ao País de Gales, no dia 17 do mesmo mês, com o objetivo de assegurar o primeiro lugar no grupo.