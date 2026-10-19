Cristiano Ronaldo suspenso 30 dias por abandonar estágio da Seleção

O Conselho de Disciplina, da Federação Portuguesa de Futebol, decidiu aplicar uma suspensão de 30 dias a Cristiano Ronaldo, na sequência do abandono do estádio da Seleção Nacional, na Dinamarca.





"O Conselho de Disciplina – Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol decide, nos presentes autos, julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, condenar o Arguido Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pela prática, por uma vez e a título doloso, da infração disciplinar prevista e sancionada pelo n.º 1 do artigo 160.º do RDFPF, aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em 2,5 UC, ou seja, € 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros)", lê-se na nota do Conselho de Disciplina.









Ronaldo incorria numa suspensão entre um e seis meses e uma multa, por ter abandonado a seleção portuguesa, em 30 de setembro.





A 30 de setembro, o capitão e avançado da Seleção Nacional, abandonou o estágio da equipa das quinas, na véspera do encontro frente à Dinamarca, em Copenhaga. Mais tarde, Cristiano Ronaldo justificou a decisão com um desentendimento com o selecionador Jorge Jesus.





Num comunicado, divulgado a 6 de outubro, Ronaldo pediu aos portugueses e aos colegas de equipa, justificando a decisão de abandonar com uma "quebra da palavra" do treinador.



"À hora de almoço do dia do jogo na Noruega um adjunto veio à mesa onde o grupo estava a almoçar e informou-me que o selecionador me queria falar. Para minha absoluta surpresa, o selecionador perguntou-me se estava bem para jogar 30 minutos. Eu estava totalmente focado na minha recuperação física, integrado com os meus companheiros como sempre e a pensar que não jogaria naquele dia. Sem nenhum problema", escreve Ronaldo, acrescentando que "este pedido era algo fora do meu plano de recuperação física e de treino – porque apenas iria jogar dia 4 no Dragão – mas obviamente disse que sim". "Respondeu-me que então estivesse preparado porque jogaria 30 minutos."



"O resto todos conhecem. Aqueci desde o intervalo, vi os minutos a passar e não fui chamado. O Selecionador tinha-me falhado com a sua palavra", criticou.







Ronaldo enfrentou uma "suspensão automática", por isso, já cumpriu parte do castigo agora anunciado pelo Conselho de Disciplina da FPF.