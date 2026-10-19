Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo suspenso 30 dias por abandonar estágio da Seleção
Castigo aplicado ao capitão foi divulgado pelo Conselho de Disciplina. Foi ainda aplicada uma multa no valor de 255 euros.
O Conselho de Disciplina, da Federação Portuguesa de Futebol, decidiu aplicar uma suspensão de 30 dias a Cristiano Ronaldo, na sequência do abandono do estádio da Seleção Nacional, na Dinamarca.
"O Conselho de Disciplina – Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol decide, nos presentes autos, julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, condenar o Arguido Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pela prática, por uma vez e a título doloso, da infração disciplinar prevista e sancionada pelo n.º 1 do artigo 160.º do RDFPF, aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em 2,5 UC, ou seja, € 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros)", lê-se na nota do Conselho de Disciplina.
Ronaldo incorria numa suspensão entre um e seis meses e uma multa, por ter abandonado a seleção portuguesa, em 30 de setembro.
A 30 de setembro, o capitão e avançado da Seleção Nacional, abandonou o estágio da equipa das quinas, na véspera do encontro frente à Dinamarca, em Copenhaga. Mais tarde, Cristiano Ronaldo justificou a decisão com um desentendimento com o selecionador Jorge Jesus.
Num comunicado, divulgado a 6 de outubro, Ronaldo pediu aos portugueses e aos colegas de equipa, justificando a decisão de abandonar com uma "quebra da palavra" do treinador.
"À hora de almoço do dia do jogo na Noruega um adjunto veio à mesa onde o grupo estava a almoçar e informou-me que o selecionador me queria falar. Para minha absoluta surpresa, o selecionador perguntou-me se estava bem para jogar 30 minutos. Eu estava totalmente focado na minha recuperação física, integrado com os meus companheiros como sempre e a pensar que não jogaria naquele dia. Sem nenhum problema", escreve Ronaldo, acrescentando que "este pedido era algo fora do meu plano de recuperação física e de treino – porque apenas iria jogar dia 4 no Dragão – mas obviamente disse que sim". "Respondeu-me que então estivesse preparado porque jogaria 30 minutos."
"O resto todos conhecem. Aqueci desde o intervalo, vi os minutos a passar e não fui chamado. O Selecionador tinha-me falhado com a sua palavra", criticou.
Ronaldo enfrentou uma "suspensão automática", por isso, já cumpriu parte do castigo agora anunciado pelo Conselho de Disciplina da FPF.