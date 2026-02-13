Seleção Nacional
Divulgado o calendário de jogos de Portugal na Liga das Nações
A seleção portuguesa estreia-se na fase de grupos da edição 2026/2027 frente ao País de Gales no dia 24 de setembro.
Foram divulgadas esta sexta-feira as datas para os jogos de Portugal na Liga das Nações, um dia depois do sorteio ditar que a seleção das quinas vai, na primeira fase da edição 2026/2027, enfrentar Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo A4.
A competição deste ano arranca, para a seleção portuguesa, a 24 de setembro, dia em que recebe o plantel do País de Gales. Três dias depois, a equipa orientada pelo espanhol Roberto Martínez ruma à Noruega para enfrentar os “leões”.
Ainda por terras nórdicas, os lusos jogam contra a Dinamarca no primeiro dia do mês de outubro, voltando depois para Portugal onde têm encontro marcado para a segunda mão com a Noruega, dia 4 de outubro.
Já a 14 de novembro, a seleção nacional recebe a Dinamarca. A seleção portuguesa de futebol, que levantou o troféu da UEFA no ano passado, espera uma Dinamarca de dentes cerrados para esta fase de grupos.
O selecionador dos vermelhos e brancos, Brian Riemer, já deixou claro que espera vingar-se de Portugal, que eliminou os dinamarqueses da competição nos quartos de final da edição de 2024/2025.
Todos os jogos estão marcados para as 19h45 do horário de Portugal continental.
Confira o calendário:
- 24 setembro 2026: Portugal - País de Gales (19h45)
- 27 setembro 2026: Noruega - Portugal (19h45)
- 1 outubro 2026: Dinamarca - Portugal (19h45)
- 4 outubro 2026: Portugal - Noruega (19h45)
- 14 novembro 2026: Portugal - Dinamarca (19h45)
- 17 novembro 2026: País de Gales - Portugal (19h45)