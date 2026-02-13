Divulgado o calendário de jogos de Portugal na Liga das Nações

Foram divulgadas esta sexta-feira as datas para os jogos de Portugal na Liga das Nações, um dia depois do sorteio ditar que a seleção das quinas vai, na primeira fase da edição 2026/2027, enfrentar Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo A4.





A competição deste ano arranca, para a seleção portuguesa, a 24 de setembro, dia em que recebe o plantel do País de Gales. Três dias depois, a equipa orientada pelo espanhol Roberto Martínez ruma à Noruega para enfrentar os “leões”.





Ainda por terras nórdicas, os lusos jogam contra a Dinamarca no primeiro dia do mês de outubro, voltando depois para Portugal onde têm encontro marcado para a segunda mão com a Noruega, dia 4 de outubro.





Já a 14 de novembro, a seleção nacional recebe a Dinamarca. A seleção portuguesa de futebol, que levantou o troféu da UEFA no ano passado, espera uma Dinamarca de dentes cerrados para esta fase de grupos.





O selecionador dos vermelhos e brancos, Brian Riemer, já deixou claro que espera vingar-se de Portugal, que eliminou os dinamarqueses da competição nos quartos de final da edição de 2024/2025.





24 setembro 2026: Portugal - País de Gales (19h45)

27 setembro 2026: Noruega - Portugal (19h45)

1 outubro 2026: Dinamarca - Portugal (19h45)

4 outubro 2026: Portugal - Noruega (19h45)

14 novembro 2026: Portugal - Dinamarca (19h45)

17 novembro 2026: País de Gales - Portugal (19h45)

O último jogo da fase de grupos da Liga das Nações termina em solo galês, a 17 de novembro.Todos os jogos estão marcados para as 19h45 do horário de Portugal continental.Confira o calendário: