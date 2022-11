Estreante António Silva é a novidade nos eleitos lusos para o Mundial2022

O jogador que recentemente completou 19 anos conquistou a titularidade no Benfica e tem sido uma das grandes figuras dos `encarnados` na época 2022/23, pelo que era mais do que esperada a sua chamada, ainda que não tenha internacionalizações `AA`.

António Silva é um dos quatro centrais chamados por Fernando Santos, juntamente com Pepe, que vai cumprir o seu quarto Mundial, Rúben Dias e Danilo Pereira, enquanto os laterais são João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro.

De fora, ficaram, entre outros José Fonte, Tiago Djaló ou Mário Rui.

Quanto à baliza, aos `garantidos` Diogo Costa e Rui Patrício, juntou-se José Sá, `caindo` Anthony Lopes e Rui Silva.

Para o meio-campo, os eleitos foram William Carvalho, Rúben Neves, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Mário, Vitinha, Matheus Nunes e Otávio.

Desta forma, não vão ao Qatar jogadores como João Moutinho, que conta 146 internacionalizações `AA`, e Renato Sanches, uma das figuras lusas no título europeu de 2016.

Quanto ao ataque, será liderado por Cristiano Ronaldo, que, aos 38 anos, vai `capitanear` a equipa na sua quinta presença em Mundiais, depois de cinco europeus, e apesar de estar a viver uma época 2022/23 demasiado atribulada.

João Félix, Rafael Leão, André Silva, Ricardo Horta e Gonçalo Ramos são as outras opções ofensivas.

Pelo contrário, não entraram nos eleitos Diogo Jota e Pedro Neto (ambos lesionados) e Rafa (renunciou), as grandes baixas lusas para o Qatar, bem como Gonçalo Guedes e Pedro Gonçalves, que era mais forte hipótese de o Sporting ter um representante.

A fase final do Mundial2022 realiza-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, e Portugal integra o Grupo H, defrontando sucessivamente Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e Coreia do Sul (02 de dezembro).