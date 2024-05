Euro sub-17. Defesa Afonso Sousa diz que vitórias trouxeram confiança à seleção

“Sinto o grupo muito confiante. Estes dois jogos trouxeram muita confiança à equipa e é com essa confiança que vamos enfrentar o jogo com a França", disse, em declarações divulgadas pela Federação portuguesa de Futebol.



No Grupo D do Campeonato da Europa, que decorre em Chipre, Portugal bateu na estreia a Espanha, por 2-1, e na sexta-feira a Inglaterra, por 4-1, estando muito perto de assegurar o apuramento para os quartos de final, reservado para os dois primeiros de cada ‘poule’.



Os comandados de João Santos precisam apenas de um empate frente à França, na segunda-feira, para garantir a qualificação e o primeiro lugar do Grupo D.



O central explicou que é preciso não desvalorizar a França, que perdeu o primeiro jogo com a Inglaterra por 4-0, mas venceu a Espanha por 1-0.



“Do que vimos e analisámos do jogo da Inglaterra com a França, o resultado é enganador. A França falhou muitas oportunidades de golo e sabemos da qualidade que eles têm. Esses jogos por vezes acontecem. Ganhámos dois jogos, sabemos que ainda não estamos apurados e vamos manter o foco até ao final da fase de grupos", assegurou.



Afonso Sousa ainda não foi utilizado neste Campeonato da Europa, mas referiu que está pronto para dar o seu melhor se for chamado.



“Se o mister nos convocou, é porque tem 100% de confiança em nós. Quando o mister precisar de mim e a oportunidade surgir, eu vou procurar estar ao melhor nível possível", defendeu.



Seis vezes campeão de sub-17, Portugal ficou integrado no grupo teoricamente mais forte da fase final, em conjunto com a recordista de títulos – a Espanha, com nove -, além de outras duas seleções que também já ergueram o troféu.