Euro2024. FPF já arrecadou 12,75 milhões de euros

No Euro2024, cada vitória na fase de grupos vale 1 ME e o empate tem uma recompensa de 500 mil.Por isso,O triunfo sobre a Turquia valeu ainda mais 1,5 ME à FPF, referente ao prémio pelo apuramento para os oitavos de final.Um lugar nas meias-finais vale 4 ME, com o segundo lugar a ter um prémio de 5 ME e o título de campeão a chegar aos 8 ME.Ao todo, a UEFA vai distribuir 331 ME em prémio no Euro2024.