Euro2024. Hungria é uma das oito seleções na rota de Portugal

Em 1 de julho, em Frankfurt, pelas 20h00 em Lisboa, a formação lusa vai enfrentar um terceiro colocado, dos agrupamentos A, B e C, e os magiares, com um triunfo no final do jogo sobre a Escócia (1-0), colocaram-se na rota lusa.No Grupo B, a Itália (segunda, com três pontos) defronta a Croácia (quarta, com um), enquanto a Albânia (terceira, com um) é adversária da Espanha (primeira, com seis).Se os espanhóis já venceram o seu agrupamento, no C, que fecha na terça-feira, todas as seleções ainda podem ficar no terceiro posto, sendo que, na última ronda, a Inglaterra defronta a Eslovénia e a Dinamarca mede forças com a Sérvia.Após duas rondas, lidera a Inglaterra, com quatro pontos, contra dois de Dinamarca, segunda, e Eslovénia, terceira, e um da Sérvia, quarta.