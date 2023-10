Euro2024. Martínez chama João Neves à seleção

O técnico espanhol, de 50 anos, que continua totalmente vitorioso à frente da seleção nacional, anunciou as suas escolhas ao início da tarde, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.- Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);- Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton Wonderers), João Cancelo (FC Barcelona), Raphael Guerreiro (Bayern Munique), Danilo Pereira (PSG), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP) e Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).- João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (SL Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (Al Nassr), Vitinha (PSG) e Bernardo Silva (Manchester City)- Ricardo Horta (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Gonçalo Ramos (PSG) e Diogo Jota (Liverpool FC).Portugal defronta a Eslováquia em 13 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19h45 (hora de Lisboa).Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e na receção à Islândia.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.