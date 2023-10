Euro2024. Portugal procura a vitória que dá o apuramento

Um triunfo no encontro da sétima jornada do Grupo J deixa a seleção nacional a festejar a qualificação para o torneio do próximo ano na Alemanha, enquanto o empate será suficiente no caso de o Luxemburgo perder na Islândia.Portugal vai tentar confirmar a 13.ª presença seguida em fases finais, entre europeus e mundiais, desde 2000, e a fase de qualificação mais tranquila da sua história, já que nunca se apurou com três rondas ainda por disputar.Depois de falhar a goleada histórica frente ao Luxemburgo (9-0) no Algarve, em setembro, devido a castigo, o possível regresso de Cristiano Ronaldo é a grande dúvida no "onze" inicial que o selecionador Roberto Martínez vai apresentar no Dragão.





Passado recente vitorioso



Após seis rondas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.



Os dois primeiros lugares dão acesso direto à fase final do Euro2024.



Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.



O Portugal-Eslováquia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos.





Na antevisão da partida o selecionador Roberto Martinez realçou: "Não há jogos fáceis, é uma situação muito clara. Ganhámos cinco jogos porque os nossos jogadores tiveram uma atitude e um compromisso excecional. Depois, isso dá uma estrutura para mostrar talento. A nossa seleção tem jogadores com um patamar acima de algumas seleções nesta fase de apuramento, mas isso não chega para (tornar) os jogos fáceis".Portugal recebe pela terceira vez em solo luso a Eslováquia, rival que venceu nas duas anteriores ocasiões e sem qualquer golo sofrido.O primeiro confronto aconteceu em 1999, com Portugal a triunfar por 1-0, no "velhinho" e entretanto demolido Estádio José Alvalade, no apuramento para o Euro2000, e, em 2005, somou nova vitória, mas por 2-0, no Estádio da Luz, a caminho do Mundial2006.