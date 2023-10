Martínez. Diogo Costa a titular, Portugal deve controlar o jogo

Roberto Martínez não poupa nos elogios aos jogadores da Seleção Nacional, mas isso não evita a máxima atitude e empenho frente à Eslováquia, sublinhou o selecionador.Na antevisão esta tarde na cidade do Porto, Martínez sublinhou que o "onze" que irá apresentar no Dragão terá em conta que na próxima semana a seleção visitará a Bósnia. A única certeza é que Diogo Costa será titular esta sexta-feira.Roberto Martínez entendeu não chamar mais jogadores face às lesões de Ricardo Horta e Rafael Guerreiro.Sobre o apoio que terá junto dos adeptos portugueses, o selecionador sublinhou que gosta de viver em Portugal e que "todos somos uma equipa".





Marínez lembrou ainda que a Eslováquia teve uma primeira parte de boa qualidade em Bratislava e que merece o máximo respeito.





Ronaldo vai ou não ser titular? Martínez não abriu o jogo.





Depois da conferência de imprensa, a seleção treinou já a preparar o desafio desta sexta-feira, no Dragão. Uma vitória garante o apuramento direto de Portugal.





Após seis jornadas, Portugal continua totalmente vitorioso e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia-Herzegovina e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.



Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.



Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.