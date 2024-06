Euro2024. Sandro Scharer arbitra o Portugal-Geórgia

O árbitro suíço, que no Euro2024 já dirigiu o jogo entre a Eslovénia e a Dinamarca (1-1), no Grupo C, vai dirigir pela primeira vez a seleção principal portuguesa, depois de, na época 2023/24, ter estado no Atalanta-Sporting, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que os italianos venceram por 2-1.O Geórgia-Portugal está agendado para as 20h00 em Lisboa de quarta-feira, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.A seleção portuguesa, que nos primeiros dois jogos do Grupo F bateu a República Checa (2-1) e a Turquia (3-0), já está apurada e com o primeiro lugar do grupo assegurado, jogando nos "oitavos" com um dos melhores terceiros classificados dos agrupamentos A, B ou C, no dia 1 de julho, em Frankfurt.