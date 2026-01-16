Europeu de Andebol 2026. Portugal estreia-se frente à Roménia esta sexta-feira

Depois de uma fase pré‑competitiva muito positiva, Portugal procura manter a dinâmica de vitórias e repetir a história feliz vivida em grandes competições recentes. Apesar da sequência de triunfos frente à Roménia entre 2018 e 2024, o histórico global favorece os adversários — quatro vitórias romenas em sete encontros oficiais — incluindo o duelo mais recente, na penúltima jornada de qualificação para este Europeu, num jogo em que os lusos apresentaram uma equipa profundamente renovada.





Ainda assim, Portugal tem memórias marcantes frente aos romenos, sobretudo o jogo decisivo em Bucareste que garantiu o regresso dos Heróis do Mar ao Europeu de 2020, após uma longa ausência da fase final.





Créditos: Federação Portuguesa de Andebol

Salvador Salvador aponta à entrada forte

“Tem jogadores que estão habituados a estes palcos, a jogar na Liga dos Campeões, jogadores que representam o Dínamo e que jogam na Roménia, onde a Liga também é muito competitiva. Podemos esperar uma seleção muito agressiva, têm muito bons defensores. Têm dois jogadores, especialmente no ataque, que são jovens e que têm vindo a aparecer cada vez mais mas, acho que muito mais importante do que eles é concentrarmo-nos em nós próprios, temos que entrar muito fortes."





Créditos: Federação Portuguesa de Andebol







"Acho que é muito importante entrarmos numa competição destas com a máxima concentração possível para podermos disputar o primeiro jogo e começarmos a ganhar confiança. Por isso, acho que vai ser um jogo difícil, temos noção disso e queremos muito conquistar os primeiros dois pontos da competição.”





Créditos: Federação Portuguesa de Andebol







Sobre Portugal ser á partida favorito para esta partida, Salvador Salvador lembra que cada jogo é um jogo.



“É normal que sejamos dados como favoritos porque no último Mundial acabámos em quarto lugar. Acho que vejo isso de uma forma completamente normal, mas o favoritismo vê-se dentro de campo. Cada jogo tem a sua história. É o início de uma competição. Nunca é fácil iniciar uma competição tão grande como esta. Por isso, acho que temos que nos focar naquilo que podemos controlar no nosso jogo, nas nossas tarefas, seja a nível defensivo, seja a nível ofensivo, para conseguirmos tirar o máximo de cada jogador e o máximo a nível coletivo.”





Na preparação para este Europeu, Portugal realizou dois jogos-treino contra a seleção do Bahrain, nos dias 5 e 6 de janeiro. Encontros, de caráter privado, mas que foram fundamentais para o selecionador observar a evolução do grupo em contexto de jogo e testar variantes táticas antes da partida para solo espanhol.



Conhecimento profundo do adversário pode ser arma decisiva

“No ataque temos muita qualidade, mas será essencial melhorar a recuperação defensiva. Se conseguirmos isso, podemos tirar vantagem dos nossos projetos ofensivos.”





Créditos: Federação Portuguesa de Andebol







O Selecionador Nacional Paulo Pereira destaca que apesar do estágio efetuado ter sido positivo surgem sempre alguns imprevistos.



“No global o estágio tem sido positivo mas, ao mesmo tempo, acontecem sempre alguns imprevistos aos quais temos de nos adaptar e corrigir o que tínhamos planeado, como é o caso de um jogador que esteve ausente por doença pontual, tivemos de alterar parte do plano que estava previsto, mas faz parte. Dos três treinos que tivemos, conseguimos incluir algum detalhe ofensivo, mas o nosso modelo de jogo vai andar outra vez em torno do que fazemos bem. Depois temos uma ou outra coisa que podemos melhorar, portanto estou muito satisfeito com o que aconteceu até agora.”



O tecnico experiênte agora com 60 anos destaca a evolução do grupo.



“Os jogos com o Bahrain foram extremamente positivos. A equipa do Bahrain não está exatamente igual [em relação à última vez que os enfrentámos em 2021] , falta-lhes um elemento importante, tal como a nós, mas tivemos uma prestação para lá de positiva. É sempre uma equipa difícil nos duelos, implicou que estivéssemos bem nas ajudas e deu para percebemos o que temos de melhorar a nível defensivo.“







Recorde-se que Portugal irá disputar o Grupo E, juntamente com a anfitriã Dinamarca, Roménia e Macedónia do Norte, entre 16 e 20 de janeiro, na Jyske Bank Boxen, em Herning. O encontro inaugural será entre os Heróis do Mar e a formação romena (16), pelas 17h00, e com transmissão na RTP2.









Conheça aqui todos os jogos deste campeonato que a RTP vai transmitir na plataforma online da RTP Desporto





Roménia chega ao Europeu com nova vaga de talentos

A Roménia garantiu a presença no EHF EURO 2026 como uma das melhores terceiras classificadas, alcançando pela segunda vez consecutiva a fase final — algo que não acontecia desde meados dos anos 90. O selecionador George Buricea conta com jogadores experientes, mas é a emergência de jovens como Daniel Stanciuc e Calin Dedu que anima o futuro da equipa.





A ausência por lesão de Demis Grigoras, um dos principais responsáveis ofensivos, constitui, porém, um duro golpe nas ambições romenas. Após o 22.º lugar no último Europeu, o objetivo passa por melhorar o registo, embora a tarefa seja complicada num grupo que inclui Dinamarca, Portugal e Macedónia do Norte.





Daniel Stanciuc — central, 21 anos, Dinamo Bucuresti

Ionuț Iancu — guarda-redes, 31 anos, Dinamo Bucuresti

Robert Militaru — lateral esquerdo, 32 anos, Dinamo Bucuresti

Arbitragem portuguesa também representada

Entre os protagonistas da atual geração está Salvador Salvador, lateral esquerdo do Sporting CP, figura cada vez mais influente na seleção e que conhece bem vários jogadores romenos por os defrontar regularmente ao serviço dos leões na EHF Champions League.O internacional português destaca a agressividade e experiência do adversário, mas também a importância de Portugal focar-se em si próprio:No ataque, Salvador identifica Robert Militaru como um dos elementos mais influentes da Roménia, sobretudo pela capacidade defensiva e experiência acumulada na Liga dos Campeões. O lateral insiste, contudo, que a chave estará na solidez portuguesa.O facto de Paulo Jorge Pereira, selecionador português, orientar também o Dinamo Bucuresti, clube com forte presença na seleção romena, acrescenta um novo ângulo ao duelo. Uma mais-valia para Salvador Salvador, onde esse conhecimento mútuo poderá influenciar o encontro, mas nunca diminuirá a exigência da estreia.Entre os jogadores-chave da Roménia destacamos :Histórico no Europeu1994 — 11.º lugar1996 — 9.º lugar2024 — 22.º lugarA comitiva portuguesa não se limita aos atletas: os árbitros Roberto Martins e Daniel Martins estão em Oslo, como dupla de reserva da 1.ª jornada do Grupo D, no encontro entre Ilhas Faroé e Suíça, agendado para quinta-feira, às 19h30, na Unity Arena.