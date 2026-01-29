Seleção Nacional
Europeu Futsal. Portugal - Polónia
A seleção portuguesa de futsal, já qualificada para os quartos de final do Campeonato da Europa como líder do Grupo D, vai cumprir calendário perante a já eliminada Polónia na última jornada desta fase.
A defender os títulos continentais conquistados nas duas derradeiras edições, em 2018 e 2022, a equipa das 'quinas' cumpriu o seu papel e garantiu precocemente o apuramento para os 'quartos', com dois triunfos frente a Itália (6-2) e Hungria (5-1).