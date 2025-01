Fábio Magalhães quer fazer 200 jogos pela seleção de andebol

"Quando comecei, claro que não era o que eu imaginava, até porque na altura não era tão normal irmos às grandes competições. Por isso, não era de todo algo que tinha imaginado, mas a partir de certo momento passou a ser algo que gostaria e se acontecer, aconteceu. A meta está pertinho, mas ao mesmo tempo está um bocado longe. Vamos ver se o corpo deixa", disse o lateral esquerdo luso.



Em declarações ao site da federação portuguesa de andebol, no penúltimo dia em Portugal, antes de viajar para França e depois para a Noruega, Fábio Magalhães afirmou: "É uma experiência interessante, é curioso estar com este grupo de atletas com tanta qualidade e que têm feito coisas extraordinárias. Por isso é com muito orgulho que represento a seleção, e o facto de ser o mais experiente apenas me dá mais orgulho".



Portugal parte na quarta-feira para Estrasburgo, para a disputa do Torneio de França, onde irá defrontar a República Checa e no dia seguinte a seleção anfitriã do triangular, na preparação para o Mundial, que se vai disputar entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro, na Croácia, Noruega e Dinamarca.



“É muito gratificante, não íamos às grandes competições e conseguimos dar a volta e transformar a seleção num grupo que vai frequentemente às competições. Enche-me mesmo de um orgulho enorme e é a prova do quanto o andebol tem crescido em Portugal", disse ainda o jogador.



Portugal entre em prova no Mundial no dia 15 de janeiro, com um embate frente aos Estados Unidos da América, segue-se Brasil, em 17, e o fecho do Grupo E será com a Noruega, dois dias depois, em Oslo.