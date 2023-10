Fernando Gomes diz que Mundial2030 vai "marcar o futuro da competição"

"Cada um dos nossos países traz para a mesa uma vibrante tradição futebolística, uma inigualável experiência organizativa e uma capacidade de inovar, que seguramente marcará o futuro da competição", afirmou o dirigente federativo, citado em nota da FPF.

De resto, esse texto traz a garantia dos três países de que vão "trabalhar para preparar o melhor dossiê de candidatura alguma vez apresentado e organizar um Mundial que honre a diversidade e celebre a história da competição".

Além desta candidatura, Argentina, Uruguai e Paraguai vão receber um jogo cada para assinalar o centenário do Campeonato do Mundo.

Pedro Rocha, líder atual da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), dá mesmo "a certeza" de que o trio vai "organizar o melhor Mundial de sempre", com Espanha a acolher o torneio 50 anos depois.

Pela Real Federação Marroquina de Futebol (RFMF), o presidente Fouzi Lejkaa destacou este como "um momento importante na história de Marrocos", além de "um orgulho e uma responsabilidade".

"[É] um privilégio unir forças com os nossos homólogos de Portugal e Espanha para preparar um dossiê de candidatura que, tenho a certeza, fará história e levará a organização para um nível nunca antes alcançado", acrescentou.

A nota da federação segue-se ao anúncio pelo Conselho da FIFA da decisão que fará o campeonato abranger seis países e três continentes diferentes.

"A decisão hoje conhecida transmite da FIFA a confiança no trabalho já desenvolvido e na capacidade e no profissionalismo que cada um dos três países, em momentos diferentes, já demonstrou no planeamento de eventos desta dimensão", pode ler-se no comunicado.

A FPF nota ainda o trabalho liderado por António Laranjo na Comissão de Candidatura.

Portugal e Marrocos vão acolher pela primeira vez jogos de um Mundial, com a repetente Espanha, que acolheu a competição em 1982, na 24.ª edição que terá jogos inaugurais em Uruguai, Argentina e Paraguai, como forma de celebrar o centenário do primeiro torneio disputado em solo uruguaio.

Esta vai ser a primeira vez que um Mundial vai ser repartido por seis países, depois de ser pela primeira vez jogado em três, em 2026, que tem como coanfitriões Canadá, México e Estados Unidos.

Até agora, a única organização conjunta foi protagonizada por Coreia do Sul e Japão, no Mundial2002.

A candidatura ibérica arrancou em outubro de 2020, tendo, dois anos depois sido alargada à Ucrânia, já após a invasão russa, e, em março último a Marrocos, sendo que a saída ucraniana nunca foi oficializada.

Portugal estreia-se em Mundiais, depois de ter recebido o Euro2004, a Espanha o Euro1964 e o Mundial1982, enquanto Marrocos já acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.