Francisco Neto enaltece a ascensão do futebol feminino

”, afirmou, em declarações à comunicação social.A seleção feminina marcou uma inédita presença num Campeonato do Mundo neste ano, que se realizou na Austrália e Nova Zelândia, tendo ficado perto de ultrapassar a fase de grupos do torneio, num grupo com Países Baixos, Estados Unidos e Vietname.”, expressou o treinador luso.A capitã das "navegadoras", Dolores Silva, foi a porta-voz da seleção e, aos jornalistas, mostrou-se orgulhosa por mais uma homenagem, na qual integra as anteriores atletas que trilharam o percurso para que esta geração tenha logrado alguns marcos inéditos.”, realçou.Na quinta-feira, Francisco Neto anuncia mais uma convocatória para os dois decisivos encontros da Liga das Nações, frente a Noruega e França, e Dolores Silva, que marcará certamente presença na lista, fez já a antevisão à “adversidade” que terão pela frente.”, disse.Portugal segue no terceiro lugar do Grupo A2 da Liga das Nações, com três pontos, atrás da líder França, com 10, e da Áustria, com sete. A Noruega é última, com dois.