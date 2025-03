Francisco Neto lamenta ausências de Jéssica e Kika

”, expressou o técnico, durante conferência de imprensa de divulgação das convocadas para a terceira e quarta jornadas do Grupo A3 da prova.Segundo o selecionador, as "navegadoras" não podem “cair no erro de desempenharem as mesmas coisas de outras jogadoras” ausentes.Depois do arranque promissor, com uma igualdade face à campeã europeia Inglaterra (1-1) e um triunfo fora perante a Bélgica (1-0), as portuguesas lideram o grupo A3, com quatro pontos, os mesmos das inglesas, seguindo-se, agora, a atual campeão do mundo e que conquistou, em fevereiro de 2024, a edição inaugural da Liga das Nações.”, perspetivou.Para tentar contrariar o poderio das espanholas, Neto deixou claro que a “” e recordou que o objetivo para a Liga das Nações “está traçado”.”, terminou.Face à última convocatória,, com a concentração das jogadoras lusas a acontecer em 31 de março, na Cidade do Futebol, em Oeiras.O encontro da terceira jornada, agendado para 4 de abril, decorre em Paços de Ferreira, a partir das 19h45, com as "navegadoras" a deslocarem-se a Vigo, quatro dias depois, para defrontar, novamente, a Espanha, pelas 18h00 (horas em Lisboa).Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Rute Costa (Benfica).Joana Marchão (Servette, Sui), Ana Seiça (Tigres, Mex), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica), Lúcia Alves (Benfica), Ana Borges (Sporting), Ana Rute (Sporting de Braga) e Bárbara Lopes (Torreense).Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Tatiana Pinto (Atlético de Madrid, Esp), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Beatriz Fonseca (Sporting) e Joana Martins (Sporting).Diana Silva (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Tigres, Mex), Carolina Mendes (Racing Power), Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex) e Telma Encarnação (Sporting).