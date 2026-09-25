François Letexier arbitra Noruega-Portugal em Oslo

Letexier, de 37 anos e internacional desde 2017, contará no jogo em Oslo com os também franceses e árbitros assistentes Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouno, e o belga Bram Van Driessche no videoárbitro (VAR), coadjuvado por Nicolas Rainville.



Será o primeiro jogo do gaulês a arbitrar a seleção portuguesa, mas também a Noruega, embora já tenha estado em dois jogos dos sub-21 lusos, no Europeu de 2021, ambos com vitórias de Portugal, diante de Inglaterra (2-0) e Itália (5-3 ap).



Na Liga das Nações, a seleção orientada por Jorge Jesus fará o segundo jogo na competição, no Ullevaal Stadium, às 19:45 (20:45 horas locais), depois de se ter estreado na quinta-feira com uma vitória frente ao País de Gales (1-0).



No jogo com os galeses, disputado no Estádio José Alvalade e que marcou a estreia do novo selecionador nacional, Portugal venceu com um golo de João Félix, aos 22 minutos, e lidera o grupo, a par da Noruega, que venceu a Dinamarca (3-2).



A equipa das 'quinas', detentora do troféu, visitará depois a Dinamarca, em 01 de outubro, e recebe a Noruega, no dia 04, no Estádio do Dragão, no Porto.