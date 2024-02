Futebol de praia. Portugal candidato ao título

A partir de Omã, onde a seleção ultimou a preparação, antes de seguir viagem para o Dubai, o selecionador nacional avaliou os adversários e garantiu ter uma equipa atenta, para evitar uma eliminação prematura, em entrevista à agência Lusa.



“O Brasil tem jogadores que dá para fazer 50 seleções. Uma equipa muito boa, tanto no aspeto técnico, como no tático”, começou por dizer o treinador, lembrando a qualidade histórica do país sul-americano, com imensos jogadores de elevada qualidade técnica.



Para o treinador, os brasileiros, recordistas de títulos mundiais, com 14, assumem-se naturalmente como candidatos e como a seleção “capaz de criar maiores dificuldades” a Portugal, com as duas equipas a defrontarem-se na segunda jornada.



Em relação a Omã, adversário a encontrar na última ronda, Mário Narciso espera um jogo mais físico, embora garanta que também têm jogadores valiosos: “É uma equipa muito forte. Aliás, nós sabemos bem, porque já tivemos confrontos com eles”.



Para o selecionador é aqui que está a chave do apuramento, a decidir na última jornada.



“Acho que vai ser a última jornada que vai decidir, à partida, o segundo país que vai seguir em frente, porque um deles será o Brasil, com certeza”, vaticinou o treinador.





Dificuldades infindáveis



Ainda assim, Mário Narciso não descarta as possibilidades de Portugal diante dos "canarinhos", lembrando que são sempre jogos muito apertados, embora a seleção nacional não vença o Brasil desde 2011.



“Temos sempre uma palavra a dizer, os nossos jogos com o Brasil também são sempre muito apertados. Mas penso que é o principal candidato”, reiterou.



Na competição, que decorrerá entre quinta-feira e 25 de fevereiro, no Dubai, Portugal estreia-se com o México, na sexta-feira, e é fundamental começar bem, para evitar riscos.



“Costuma dizer-se que candeia que vai à frente alumia duas vezes. Queremos começar bem. E aqui acho que isso se aplica. Até porque se começarmos mal as coisas não vão correr bem de certeza absoluta”, justificou.



Depois do México, um adversário menos conhecido e que a seleção não defronta desde 2018, segue-se o Brasil, no domingo, e Omã, no dia 20, numa ordem de jogos que “agrada” ao selecionador.



Aos favoritos que possam sair do Grupo D, entre Portugal, Brasil e Omã, Mário Narciso ainda acrescenta Espanha, Itália e Bielorrússia como candidatos ao título mundial.



“Incluo a Espanha, a Itália, inclusive a Bielorrússia, que tem uma excelente formação. Na minha opinião, vai ser entre estas seleções que vai sair o campeão do mundo, embora possa existir sempre um 'outsider'”, analisou.



No Mundial de futebol de praia, os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final, agendados para 22 de fevereiro, sendo que o grupo de Portugal cruza-se com o Grupo C, composto por Senegal, Bielorrússia, Colômbia e Japão.



Portugal é tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), mas na última edição da prova, na Rússia, não passou a fase de grupos.