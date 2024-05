Futebolista Matilde Sousa com confiança em alta para o Europeu de sub-17

“Estamos confiantes, estivemos a analisar a equipa, sabemos que elas são muito frontais e muito fortes, mas da mesma forma que nós não tivemos medo de todas as equipas que já defrontámos, não vamos ter medo de Espanha. Estamos confiantes que amanhã [segunda-feira] sairemos com pontos”, disse a defesa, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol.



A seleção das ‘quinas’ defronta a Espanha a partir das 17:30 (horas de Lisboa) no Malmö Idrottsplats, em Malmö, o palco de todos os jogos da fase de grupos.



Portugal integra o Grupo B com a Espanha, Polónia e Bélgica, enquanto o Grupo A é formado pela anfitriã Suécia, França, Inglaterra e Noruega, numa competição em que os dois primeiros de cada grupo passam às meias-finais.



O Europeu serve também de qualificação para o próximo Mundial feminino de Sub-17, que se realiza na República Dominicana, entre os dias 16 de outubro e 3 de novembro, com o apuramento dos finalistas e da seleção vencedora entre os vencidos nas ‘meias’.



“Estamos confiantes, a união do grupo está em alta e estamos prontas para o europeu”, disse ainda Matilde Sousa.