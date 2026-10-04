Gonçalo Inácio fora da ficha de Portugal para jogo com a Noruega

O selecionador Jorge Jesus chamou 25 jogadores para os primeiros quatro jogos da fase de grupos da Liga das Nações, mas a UEFA apenas permite 23 na ficha de cada jogo, sendo três deles guarda-redes.



Depois de o avançado Cristiano Ronaldo ter abandonado o estágio da seleção portuguesa na quarta-feira, antes do encontro com a Dinamarca, alegadamente em ‘choque’ com o selecionador, apenas um jogador estava impedido de entrar na ficha, com a escolha a recair no defesa-central do Sporting.



Gonçalo Inácio já tinha ficado de fora na partida com o País de Gales e não saiu do banco de suplentes nos jogos frente a Noruega e Dinamarca, não tendo somado qualquer minuto de jogo.



A seleção nacional, atual detentora da Liga das Nações, lidera o Grupo A4, com nove pontos, contra três da Noruega, País de Gales e Dinamarca.



Portugal venceu na estreia o País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, e nas visitas à Noruega (2-1), em Oslo, e Dinamarca (4-2), em Copenhaga, estando a um empate de assegurar o apuramento para os quartos de final da competição.



O jogo entre Portugal e a Noruega está agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.



