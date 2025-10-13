Gonçalo Inácio também não defronta Hungria

Numa nota publicada no seu site oficial, o organismo explicou que o defesa central foi dado como inapto pelo Direção de Saúde e Performance e, por isso, acabou por ser dispensado pelo selecionador Roberto Martínez.



O treinador espanhol fica, assim, com apenas 23 jogadores disponíveis para ao duelo com os magiares, pois Rafael Leão já tinha sido dispensado no domingo.



No sábado, em Alvalade, Gonçalo Inácio foi titular no triunfo por 1-0 sobre a Irlanda, em encontro da terceira jornada do Grupo F de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, mas acabou por ser rendido ao intervalo, por Renato Veiga.



A seleção portuguesa faz hoje o último treino antes da receção à Hungria, com uma sessão agendada para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, como habitualmente, os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social.



Antes do treino, às 16:00, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os húngaros.



No sábado, a equipa das ‘quinas’ bateu a Irlanda com um golo de Rúben Neves já nos descontos, aos 90+1 minutos, o primeiro de sempre do médio pela seleção nacional, no dia em que completou 60 internacionalizações ‘AA’.



O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45 de terça-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.



A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.



Um triunfo sobre a Hungria e um empate ou derrota da Arménia na Irlanda garante a Portugal a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, sétima seguida.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal, Esp) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).



- Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).



- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).

