Com 24 jogadores disponíveis, Jorge Jesus estava obrigado a deixar um elemento fora da ficha e a escolha recaiu no avançado do Monza, de 21 anos, atual melhor marcador do campeonato italiano com nove golos.



Gustavo Varela, que foi chamado pela primeira vez à seleção principal e ainda procura a estreia, acaba por ficar fora da ficha de jogo nas duas partidas, pois na derrota com a Dinamarca (4-1), em Braga, também ficou na bancada.



Em relação ao último jogo, ficam fora dos eleitos os castigados Rúben Dias e João Palhinha, bem como Bernardo Silva, que deixou o estágio com problemas físicos.



Em sentido inverno, o lateral João Cancelo regressa às opções, depois de cumprir castigo, tal como o central Gonçalo Inácio e o médio Mateus Fernandes, que tinham ficado de fora por opção no último jogo.



Portugal, já apurado para os quartos de final e que necessita de um ponto para confirmar o primeiro lugar, lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.



O País de Gales já tem a sua situação definida no grupo, em que vai terminar no quarto e último lugar, mas evitou a despromoção direta, disputando depois o play-off de manutenção.



O jogo País de Gales-Portugal está agendado para hoje, pelas 19:45, no Estádio Cardiff City, e terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.



