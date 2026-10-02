Italiano Maurizio Mariani vai dirigir jogo entre Portugal e Noruega

Maurizio Mariani, de 42 anos, vai ter como auxiliares os seus compatriotas Daniele Bindoni e Alberto Regoni, enquanto Luca Zufferli estará nas funções de quarto arbitro.



O também italiano Marco di Bello vai estar no videoárbitro, com Luca Pairetto como assistente de videoárbitro.



Esta será a segunda vez que Maurizio Mariani vai dirigir um jogo da formação das ‘quinas’, depois de ter estado no triunfo de Portugal frente à Escócia (2-1), na edição 2024/25 da Liga das Nações, num jogo disputado no Estádio da Luz, em setembro de 2024.



O conjunto de Jorge Jesus lidera o grupo com nove pontos, contra três de Dinamarca, Noruega e País de Gales, com quatro das seis jornadas disputadas.



O jogo entre Portugal e a Noruega está marcado para domingo, pelas 19:45, no Estádio do Dragão.