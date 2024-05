Iturriza e Magalhães de regresso à seleção de andebol para o play-off do Mundial

Tendo em conta os convocados para o torneio pré-olímpico, o pivô Victor Iturriza regressa aos eleitos para render Alexis Borges, que se encontra lesionado, bem como o lateral Fábio Magalhães, o atleta mais internacional de sempre, com 181 jogos.

No sentido inverso, Gilberto Duarte, Fábio Silva e Gonçalo Vieira ficam de fora do lote dos 16 jogadores para o play-off de acesso ao Mundial2025 com a Bósnia-Herzegovina, com jogos em 09 de maio, em Guimarães, e em 12 de maio, em Tuzla.

"A reintegração do Victor [Iturriza] e do Fábio [Magalhães] são naturais, porque são atletas que têm estado sempre nas convocatórias dos melhores resultados de sempre da seleção nacional, que, pela sua qualidade, regressam outra vez às convocatórias, porque nós continuamos a acreditar neles, embora estivessem ausentes por lesão durante algum tempo", referiu Paulo Pereira.

Após falhada a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, Portugal procura o regresso aos grandes palcos e ao que poderá ser a terceira qualificação consecutiva para o Mundial, que, em 2025, será coorganizado por Croácia, Dinamarca e Noruega.

Além dos coorganizadores, também França, Alemanha e Suécia (tendo em conta a classificação no Euro2024) já estão apuradas para a fase final do Mundial2025. Do play-off irão sair mais 11 finalistas.

O primeiro duelo com a Bósnia-Herzegovina acontece em 09 de maio, a partir das 19:30, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, em Guimarães.

Lista de 16 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica).

- Pontas: Leonel Fernandes (FC Porto), Diogo Branquinho (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Sporting).

- Laterais: Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), Fábio Magalhães (FC Porto), Salvador Salvador (Sporting), Francisco Costa (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern, Din).

- Pivôs: Victor Iturriza (FC Porto) e Luís Frade (FC Barcelona, Esp).

- Centrais: Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (PICK Szeged, Hun) e Rui Silva (FC Porto).