Jorge Jesus confirma titularidade do capitão. Ronaldo admite: "Os portugueses estão a contar comigo".





Portugal defronta o País de Gales esta quinta-feira, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Jorge Jesus estreia-se no comando técnico da equipa das quinas e já fala em reconquistar o título alcançado em 2019 e 2025.



O capitão Cristiano Ronaldo entra nas contas do técnico para o início do jogo, mas sem garantias de que poderá manter-se em campo os 90 minutos.



Jorge Jesus não avançou que outras opções vai tomar para o onze titular, mas, de um grupo que considera muito “inteligente” e fácil de orientar, vão a jogo aqueles que já conhecem as suas “bases” de trabalho.



