Jorge Jesus confirma titularidade do capitão. Ronaldo admite: "Os portugueses estão a contar comigo".

Jorge Jesus confirma titularidade do capitão. Ronaldo admite: "Os portugueses estão a contar comigo".

"Símbolo de Portugal e da Seleção", de acordo com o selecionador nacional, Cristiano Ronaldo entra diretamente para o onze titular de Jorge Jesus, no seu primeiro desafio internacional. O técnico admite lutar por todos os troféus. O capitão, por sua vez, tem em vista os mil golos e assegura continuar a representar as cores portuguesas, apesar das críticas.

Nicole Russo - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Pedro Santos - Lusa

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(Em atualização)

Portugal defronta o País de Gales esta quinta-feira, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Jorge Jesus estreia-se no comando técnico da equipa das quinas e já fala em reconquistar o título alcançado em 2019 e 2025.

O capitão Cristiano Ronaldo entra nas contas do técnico para o início do jogo, mas sem garantias de que poderá manter-se em campo os 90 minutos.

Jorge Jesus não avançou que outras opções vai tomar para o onze titular, mas, de um grupo que considera muito “inteligente” e fácil de orientar, vão a jogo aqueles que já conhecem as suas “bases” de trabalho.




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