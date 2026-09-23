Seleção Nacional
Liga das Nacões
Jorge Jesus confirma titularidade do capitão. Ronaldo admite: "Os portugueses estão a contar comigo".
"Símbolo de Portugal e da Seleção", de acordo com o selecionador nacional, Cristiano Ronaldo entra diretamente para o onze titular de Jorge Jesus, no seu primeiro desafio internacional. O técnico admite lutar por todos os troféus. O capitão, por sua vez, tem em vista os mil golos e assegura continuar a representar as cores portuguesas, apesar das críticas.
(Em atualização)
Portugal defronta o País de Gales esta quinta-feira, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Jorge Jesus estreia-se no comando técnico da equipa das quinas e já fala em reconquistar o título alcançado em 2019 e 2025.
O capitão Cristiano Ronaldo entra nas contas do técnico para o início do jogo, mas sem garantias de que poderá manter-se em campo os 90 minutos.
Jorge Jesus não avançou que outras opções vai tomar para o onze titular, mas, de um grupo que considera muito “inteligente” e fácil de orientar, vão a jogo aqueles que já conhecem as suas “bases” de trabalho.
O capitão Cristiano Ronaldo entra nas contas do técnico para o início do jogo, mas sem garantias de que poderá manter-se em campo os 90 minutos.
Jorge Jesus não avançou que outras opções vai tomar para o onze titular, mas, de um grupo que considera muito “inteligente” e fácil de orientar, vão a jogo aqueles que já conhecem as suas “bases” de trabalho.