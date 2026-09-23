Jorge Jesus confirma titularidade do capitão. Ronaldo diz: "Os portugueses estão a contar comigo"

Portugal defronta o País de Gales esta quinta-feira, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Jorge Jesus estreia-se no comando técnico da equipa das quinas e já fala em reconquistar o título alcançado em 2019 e 2025.



O capitão Cristiano Ronaldo entra nas contas do técnico para o início do jogo, mas sem garantias de que poderá manter-se em campo os 90 minutos.



Jorge Jesus não avançou que outras opções vai tomar para o onze titular, mas, de um grupo que considera muito “inteligente” e fácil de orientar, vão a jogo aqueles que já conhecem as suas “bases” de trabalho.



O capitão da seleção nacional regressa ao Estádio de Alvalade, mas nem só sobre a partida se falou na Cidade do Futebol.



O objetivo de chegar aos mil golos pode tornar-se mais saboroso, caso consiga apontar o último enquanto representa as cores de Portugal e, com isso, deixar os relvados.





Apesar da perspetiva de que esta possa ser a sua última temporada no ativo, Ronaldo não deu garantias, mas prometeu “avisar o mundo” previamente.



“Estou aqui porque sinto que sou uma mais-valia. O selecionador disse-me que precisa de mim. Sinto que posso ajudar com as minhas exibições, com os meus golos e não com o currículo que tenho”.







Questionado sobre as críticas dos adeptos à sua contribuição, o jogador revelou: “Quando não quiserem contar comigo, sou o primeiro a ir embora. Eles [FPF] e os portugueses contam comigo”.



“Para mim é sempre um prazer representar a seleção, as cores do meu país. Depois de tantos anos, ainda sinto que é como a primeira vez (…) O orgulho que eu tenho é maior do que o de qualquer outro jogador”, acrescentou.



Por agora, as atenções centram-se no jogo de quinta-feira e no que pode entregar à equipa, aos 41 anos.



Vencedor da Bola de Ouro por cinco ocasiões, Cristiano Ronaldo está apto para ajudar o grupo dentro e fora de campo, mantendo o objetivo primário de entrar “com o pé direito” na competição.



Nesta primeira janela de encontros da seleção nacional, Portugal defronta, ainda, a Noruega duas vezes e joga em Copenhaga com a Dinamarca. O embate frente ao País de Gales, em Alvalade, está agendado para as 19h45.



“Tenho uma visão diferente de olhar para o jogo do que o mister anterior. Acredito que com os mesmos jogadores posso criar algo diferente”, adiantou o selecionador nacional, que sucede a Roberto Martínez.Em conferência de antevisão ao duelo com o País de Gales,, considerou.