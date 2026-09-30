Jorge Jesus."Ronaldo não é o principal tema"

"Quero fazer uma introdução. O mais importante é o objetivo daquilo que vivemos fazer a Copenhaga. É o respeito pelo adversário, vamos jogar com um grande adversário. Com uma missão de conquistar a Liga das Nações. Não tenho um jogador, tenho 23 jogadores. Podem pôr as questões que quiserem sobre qualquer jogador. Quanto ao Ronaldo, uma pergunta é pouco. Três é de mais. Só deixo fazer duas perguntas sobre o Ronaldo. O Ronaldo não é o principal tema de eu estar aqui. O principal é a Dinamarca e eu que sou selecionador nacional".





Jorge Jesus, respondendo a uma pergunta da imprensa sobre se combinou tempo de utilização com Ronaldo e se ontem se recusou a treinar, afirmou que "o Cris nunca treina no primeiro nem no segundo dia após o jogo. Nunca. Combinei isso com ele. Nunca se negou a nada", referiu Jorge Jesus.





"estive um ano a trabalhar com o Cris. Não há caso nenhum. Já tive casos com muitos jogadores. Não queriam fazer disto um caso que não existe, acrescentando que "tinha um plano com o Bruno, tudo igual. Isto para vos dizer que o estatuto é uma coisa. As regras é igual para todos. Agora o estatuto permite ao jogador, pelo passado, o treinador ter cuidado com as decisões antes de o jogo acontecer".





Em relação ao jogo, Jorge Jesus disse que vai "fazer alterações. Fiz sempre 3 ou 4 em todos os jogos. É obrigatório os treinadores que estão nesta competição, com 4 jogos em 11 dias, praticamente 3 em 3, tens de mexer naqueles jogadores".







Declarações proferidas pelo timoneiro da seleção quinas durante a conferência de imprensa de antevisão da partida entre a Dinamarca e Portugal da Liga das Nações.