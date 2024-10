Liga das Nações – 4.ª Edição – 4.ª Jornada

- 3 – Nesta edição (a 4.ª) Portugal soma 3 jogos e 3 vitórias.- 2 - Vamos defrontar a Escócia pela 2.ª vez nesta competição. A primeira foi já nesta edição no jogo da 1.ª volta.- As contas são simples, Portugal depende só de si para chegar à fase final da competição. Se ganhar e a Polónia não vencer, Portugal está apurado para os 4.ºs de final. E até pode empatar, se a Polónia perder.- 14 – Vai ser o 14.º jogo (oficiais e particulares) da seleção em 2024.- 8 – As vitórias de Portugal neste ano.- 3 – As derrotas de Portugal este ano.- 17 - Vai ser o 17.º confronto na história frente à Escócia.- 16 – Nos 16 jogos, 9 vitórias para Portugal, 4 para a Escócia, (3 empates)- 44 – Portugal não perde com a Escócia há 44 anos (!). Última derrota foi em 1980 num jogo de apuramento para o Euro 1980. (1-4)- 4 – Últimos 4 confrontos com a Escócia, 4 vitórias (!)- 3 – Os golos que a Escócia marcou a Portugal nos últimos 7 confrontos.- Em 2024 – 10 jogos – 1 vitória, 7 derrotas e 2 empates.- Últimos 4 jogos – 4 derrotas.- Últimos 7 jogos, zero vitórias, (5 derrotas e 2 empates).- Apenas 1 vitória em 2024, foi frente a Gibraltar (2-0).- Nos últimos 3 jogos (nesta Liga das Nações) marcaram e sofreram sempre.- Portugal completou com a Polónia… 685 jogos na sua história.- Com a Escócia será o jogo 686 (!)- Ronaldo-215, Moutinho-146, Pepe-141 ; são os 3 mais internacionais por Portugal.- Ronaldo – 133 golos, Paultea-47, Eusébio -41 ; são os melhores marcadores por Portugal.- Portugal vem de 5 jogos sem perder.- Últimos 3 jogos – 3 vitórias.- Última derrota, foi no Euro 2024 frente à Geórgia.- Portugal marca e sofre há 3 jogos consecutivos.- Dos 23 golos marcados aos escoceses… ninguém marcou 3 golos.- 4 jogadores bisaram frente aos escoceses, Manuel Fernandes, Rui Barros, Jorge Cadete e Pauleta.- Também marcaram, entre outros, Travassos, Matateu, Torres, Eusébio, Fernando Gomes, Futre, Bruma, Éder, Bruno Fernandes e Ronaldo.- Nenhum jogador conseguiu marcar em 2 jogos diferentes aos escoceses. Será que hoje Ronaldo e Bruno Fernades conseguirão?