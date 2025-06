Liga das Nações. Duas décadas depois, outro Conceição voltou a assombrar a Alemanha

Roberto Martínez surpreendeu no onze inicial ao deixar Vitinha banco e a colocar João Neves como lateral direito. Com a Alemanha a jogar em casa, o primeiro sinal de perigo veio dos alemães com Goretzka a rematar à figura de Diogo Costa.





Portugal tentou apostar na velocidade de Pedro Neto e Francisco Trincão e levaram a equipa das quinas à área alemã com remates de Ronaldo e do avançado do Chelsea.





Perto dos 20 minutos, entrou em ação Diogo Costa. O guardião do FC Porto salvou Portugal de sofrer o primeiro golo a remates muito perigosos de Woltemade e Leon Goretzka. A equipa lusa acordou e equilibrou a contenda em termos de posse de bola e conseguiu manter a bola longe da sua área.





Wirtz ainda tentou o golo antes do intervalo mas o remate saiu fraco e à figura de Diogo Costa.





Os segundos 45 minutos começaram com o golo alemão. Joshua Kimmich, à entrada da grande área, picou a bola sobre a defesa portuguesa. Wirtz, em posição regular, correu para cabecear para o golo. Diogo Costa não teve hipóteses e em vantagem, a seleção alemã parecia estar em boa posição para avançar para a final.





No entanto, Portugal soube controlar as emoções e pegou nas rédeas do jogo. Para isso, muito contribuíram as entradas de Vitinha e Francisco Conceição.





Vinte e cinco anos depois, o filho emulou o pai. Arrancou em velocidade, ultrapassou facilmente Gosens e à entrada da área disferiu um remate em arco incrível que Ter Stegen não conseguiu defender. Depois de 2000, outro Conceição voltou a assombrar os alemães.





E não ficou por aí. Portugal soube defender e suster a reação alemã e continuou por cima da partida. Perto dos 70 minutos, uma grande jogada de entendimento entre Bruno Fernandes e Nuno Mendes, levou o lateral do PSG a isolar-se em velocidade e a assistir Cristiano Ronaldo.





Com a baliza à mercê, CR7 não sucumbiu à pressão e marcou o golo 137 pela seleção. Portugal em vantagem na partida e a dominar a Alemanha. A equipa de Julian Nagelsmann tentou chegar à baliza de Diogo Costa ainda assustou com um remate de Adeyemi ao poste.





Mesmo assim, foi Portugal quem esteve mais perto de fazer o terceiro golo. Francisco Conceição, em velocidade, esteve perto de festejar com um remate a tirar tinta do poste e nos minutos de descontos, Ter Stegen vestiu a pele de herói com duas grandes defesas a remates à queima-roupa de Jota e Conceição.





Slavko Vincic apitou para o final e duas décadas e meia depois, Portugal voltou a vencer a Alemanha, em Munique, e alcançou a sua segunda final da Liga das Nações. No próximo domingo, a Seleção vai lutar pelo troféu com a França ou com a Alemanha.