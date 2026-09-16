Liga das Nações: Jesus apresenta primeiras escolhas na sexta-feira





(Com Lusa)

Na Cidade de Futebol, em Oeiras, o treinador de 71 anos, que sucedeu ao espanhol Roberto Martínez após o Mundial2026, vai anunciar as suas primeiras escolhas, numa lista que deverá ter algumas novidades, com o horário da conferência de imprensa ainda a designar.Aos 41 anos, o lugar do capitão Cristiano Ronaldo não parece estar em perigo, já que, em julho, durante a sua apresentação, Jesus deixou claro que conta com o histórico avançado, numa fase da carreira em que procura ao golo 1000.O mesmo já não se poderá dizer de Rafael Leão, que deixou o AC Milan e passou a representar o Galatasaray da Turquia, estando muito longe da sua melhor forma. Também Francisco Trincão, com a sua mudança para o futebol da Arábia, poderá ter lugar em risco, como igualmente Gonçalo Guedes, com poucos minutos na Real Sociedad.Por isso, o ataque deve mesmo trazer novidades, com três jogadores a poderem viver o regresso: Gonçalo Paciência, Fábio Silva e André Silva.Ao serviço do Santa Clara, Paciência leva cinco golos em seis jogos na I Liga e foi mesmo eleito o melhor avançado do primeiro mês de competição. Já Fábio Silva tem estado em destaque no Borussia Dortmund.De regresso ao campeonato luso, André Silva tem sido titular no campeão FC Porto e também pode ser premiado com a chamada.No meio campo, Samu Costa, a grande surpresa dos convocados de Roberto Martínez no último Campeonato do Mundo, parece o ‘elo mais fraco’ e tem João Palhinha, agora no Benfica, e Mateus Fernandes, do Tottenham, a ameaçarem o lugar.No setor defensivo, será difícil Jesus mexer, embora Gonçalo Inácio possa ficar de fora das escolhas do novo selecionador nacional, por troca com Eduardo Quaresma, seu colega de equipa no Sporting.Inácio vem de zero minutos no Mundial2026 e está a ter um arranque bem complicado nos ‘leões’, o oposto de Quaresma, que parece cada vez mais ganhar estatuto no emblema de Alvalade.Na baliza, Diogo Costa é intocável, mas José Sá, agora na segunda divisão inglesa com o Wolverhampton, e Rui Silva, muito irregular no Sporting, podem ver o seu nome excluído das primeiras opções de Jesus.A edição 2026/27 da Liga das Nações arranca com quatro jogos disputados logo na primeira janela internacional, ao contrário dos habituais dois. A fase de qualificação termina depois em novembro com as duas últimas rondas.Portugal inicia assim a defesa do título no dia 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, perante o País de Gales, seguindo para uma deslocação a Oslo para defrontar a Noruega, em 27.A seleção portuguesa continua em solo escandinavo e viaja até a Copenhaga para medir forças com a Dinamarca, em 1 de outubro, terminado este primeiro grupo de jogos em 4 de outubro no Estádio do Dragão, no Porto, perante a Noruega.Os dois primeiros classificados do Grupo 4 seguem para os quartos de final, enquanto o terceiro terá de disputar um ‘play-off’ com uma equipa da Liga B para ainda tentar fugir à descida, enquanto o quarto posicionado fica automaticamente despromovido.Em novembro, Portugal joga no País de Gales e recebe a Dinamarca.Os ‘quartos’ vão ser disputados no final de março do próximo ano, com a ‘final four’ a acontecer no início de junho de 2027.Depois da vitória na primeira edição da prova (2019), Portugal conquistou pela segunda vez a Liga das Nações em 2025, quando bateu a Espanha na final (2-2, 5-3 no desempate por grandes penalidades), em Munique, na Alemanha.