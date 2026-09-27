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Futebol Internacional
Liga das Nações. Noruega 0 - 1 Portugal
Portugal procura fugir na liderança do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, mas para isso tem de bater em Oslo a Noruega, seleção nórdica que está imbatível em casa desde 2023.
Félix marcou frente à Noruega. Veja "o passe à baliza" do 11 português.
Pode igualmente seguir na RTP Antena 1 o relato do encontro da Liga das Nações entre noruegueses e portugueses.
Pode ainda seguir a partida da Liga das Nações Noruega-Portugal através do Youtuve no canal RTP Desporto.
De regresso à capital norueguesa depois de 16 anos de ausência (último jogo foi em 2010), a seleção nacional, atual detentora do título da Liga das Nações, tem a possibilidade cedo de fugir no comando do agrupamento e logo contra aquele que promete ser o maior rival na luta pelo primeiro lugar.
Bruno Fernandes, lesionado, é baixa quase certa na equipa de Portugal, enquanto Cristiano Ronaldo poderá iniciar a partida no banco de suplentes, e João Neves está garantido no 'onze'.
O jogo irá marcar o primeiro encontro em campo de sempre entre os goleadores Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, jogadores com 15 anos de diferença.