Liga das Nações. Noruega 0 - 1 Portugal

Félix marcou frente à Noruega. Veja "o passe à baliza" do 11 português.





Pode ainda seguir a partida da Liga das Nações Noruega-Portugal através do Youtuve no canal RTP Desporto.





De regresso à capital norueguesa depois de 16 anos de ausência (último jogo foi em 2010), a seleção nacional, atual detentora do título da Liga das Nações, tem a possibilidade cedo de fugir no comando do agrupamento e logo contra aquele que promete ser o maior rival na luta pelo primeiro lugar.Bruno Fernandes, lesionado, é baixa quase certa na equipa de Portugal, enquanto Cristiano Ronaldo poderá iniciar a partida no banco de suplentes, e João Neves está garantido no 'onze'.O jogo irá marcar o primeiro encontro em campo de sempre entre os goleadores Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, jogadores com 15 anos de diferença.