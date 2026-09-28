Seleção Nacional
Liga das Nacões
Liga Nações. Bruno Fernandes de regresso, Francisco Conceição lesionado
O médio Bruno Fernandes, que falhou o duelo com a Noruega devido a problemas físicos, treinou, esta segunda-feira, sem limitações na seleção portuguesa e vai poder defrontar a Dinamarca, na próxima quinta-feira, para a Liga das Nações.
No Eleda Stadion, em Malmo, na Suécia, o jogador de 32 anos trabalhou às ordens do selecionador Jorge Jesus e totalmente integrado no grupo, cenário que abre portas para a sua utilização no Estádio Parken, na terceira jornada do Grupo A4.
Já Francisco Conceição, titular frente à Noruega, falhou o treino, depois de ter saído tocado do duelo com os nórdicos.
O extremo continua no estágio e será avaliado diariamente pelo departamento médico da seleção portuguesa.
Após o triunfo sobre a Noruega por 2-1, que deixou Portugal na liderança do agrupamento, a comitiva lusa abandonou Oslo ao final da manhã e viajou de avião até Copenhaga, seguindo depois de autocarro para Malmo.
Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra os três da Noruega e da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales por 2-0.
O jogo diante da Dinamarca está marcado para as 20h45 locais (19h45 horas em Portugal continental).
Já Francisco Conceição, titular frente à Noruega, falhou o treino, depois de ter saído tocado do duelo com os nórdicos.
O extremo continua no estágio e será avaliado diariamente pelo departamento médico da seleção portuguesa.
Após o triunfo sobre a Noruega por 2-1, que deixou Portugal na liderança do agrupamento, a comitiva lusa abandonou Oslo ao final da manhã e viajou de avião até Copenhaga, seguindo depois de autocarro para Malmo.
Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra os três da Noruega e da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales por 2-0.
O jogo diante da Dinamarca está marcado para as 20h45 locais (19h45 horas em Portugal continental).
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