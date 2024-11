Liga Nações. Portugal arranca estágio para dupla jornada

De regresso às escolhas do selecionador Roberto Martínez, o médio, que também é muitas vezes avançado, saiu lesionado do encontro de domingo do Sporting com o Sporting de Braga e tudo aponta que não vai estar em condições de participar nas duas últimas jornadas do Grupo A1.



Portugal tem um treino agendado para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em que os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.



Antes, às 16h30, no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.



O defesa-esquerdo Nuno Tavares é a grande novidade na lista dos 26 convocados de Portugal, com Roberto Martínez a fazer entrar na lista mais quatro jogadores, entre os quais Tiago Djaló, central do FC Porto, que já tinha sido chamado à seleção, ainda que sem jogar, na ‘era’ Fernando Santos.



De regresso, estão o guarda-redes José Sá (Wolverhampton) e o médio Matheus Nunes (Manchester City), além de Pedro Gonçalves, agora em dúvida.



Pelo contrário, saíram da lista Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Rúben Neves e Diogo Jota, todos por lesão, e ainda Ricardo Velho e Samuel Costa, enquanto Tomás Araújo mantém-se, depois de já ter substituído o central do Sporting na convocatória de outubro.



A seleção das quinas defronta a Polónia em 15 de novembro, no Estádio do Dragão (19:45), no Porto, e visita a Croácia em Split, em 18 de novembro (19:45 de Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.



Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis, Esp) e José Sá (Wolverhampton, Ing).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al-Hilal, Ara), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica), Tiago Djaló (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Renato Veiga (Chelsea, Ing) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).



- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Otávio (Al Nassr, Ara), Matheus Nunes (Manchester City, Ing) e Pedro Gonçalves (Sporting).



- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Francisco Trincão (Sporting) e Francisco Conceição (FC Porto).