Liga Nações. Portugal arranca prova com teste difícil

Após a campanha no Euro2024, em que caiu no quartos de final e que a nível exibicional acabou por ser desapontante,Para a estreia na Liga das Nações, o selecionador Roberto Martínez assumiu o início de um novo ciclo, mas o capitão Cristiano Ronaldo, mesmo aos 39 anos e após ter ficado a zero no Europeu, continua de “pedra e cal” nas opções do técnico espanhol.O avançado faz parte uma lista de 25 convocados que tem asestes dois últimos chamados pela primeira vez pelo atual selecionador.Em relação ao Euro2024,Mesmo com bastantes novidades,dificilmente será uma “revolução” em comparação com as escolhas no último Europeu, sendo certo a presença de unidades comoA receção à Croácia abre ainda mais curiosidade por causa do recente confronto que ambas as seleções tiveram na preparação para o Euro2024, em junho, com a equipa dos Balcãs a vencer com justiça no Estádio Nacional, numa partida em que a diferença no marcador até podia ter sido mais elevada.Na altura, Roberto Martínez desvalorizou o resultado e a exibição, por se tratar um particular, e até classificou o encontro como “perfeito em termos de preparação” para participação no Europeu.Entretanto a Croácia, que ficou pela fase de grupos na Alemanha, perdeu o médio Brozovic, que abandonou a seleção após o torneio, mas mantém o seu capitão Modric, com 38 anos, que marcou no tal particular no Jamor, assim como figuras como Gvardiol, Kovavic, Perisic e Kramaric.



Os croatas são mesmo os atuais vice-campeões da Liga das Nações, enquanto Portugal venceu a prova em 2018/19, na edição de estreia.



Ambas voltam a encontrar-se na prova, depois de em 2020/21 terem falhado o apuramento no Grupo A3, embora Portugal tenha vencido os dois jogos: 4-1 no Porto e 3-2 em Split.



O Portugal-Croácia, do Grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do turco Umut Meler.