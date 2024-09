Liga Nações. Portugal prepara duelo com a Escócia

A seleção nacional continua a estagiar na Cidade do Futebol, em Oeiras, num dia em que os jogadores mais utilizados frente aos croatas, incluindo Nelson Semedo e João Neves, que atuaram toda a segunda parte, deverão fazer como é habitual trabalho de recuperação, enquanto o restante grupo treinará normalmente.



Na quinta-feira, no Estádio da Luz, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo fizeram os golos da vitória lusa, com Dalot a marcar na própria baliza para a Croácia.



Isto significa que a seleção nacional lidera o Grupo A1 da Liga das Nações, com três pontos, em igualdade com a Polónia, que foi à Escócia vencer por 3-2. Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso aos quartos de final.



O Portugal-Escócia está agendado para as 19h45 de domingo, igualmente no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.