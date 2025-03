Liga Nações. Portugal procura uma vitória na Dinamarca

Este será o sexto jogo de Portugal na Dinamarca, com a seleção nacional a registar três vitórias, um empate e uma derrota. O único desaire (2-1) aconteceu no apuramento para o Euro2012, numa partida em que Ronaldo também marcou.Agora sob o comando de Brian Riemer,, que tem dado que falar no Mónaco nesta segunda metade de temporada, mantendo, o mais internacional de sempre do país com 140 jogos.A seleção das quinas chegou aos quartos de final da Liga das Nações, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.O Dinamarca-Portugal está agendado para as 19h45 em Lisboa, no Estádio Parken e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.O segundo e decisivo duelo com os escandinavos está marcado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19h45, e vale o acesso à "final four" da Liga da Nações.