Liga Nações. Roberto Martínez anuncia convocados

As escolhas do técnico espanhol serão divulgadas às 12h30, numa conferência de imprensa na Cidade de Futebol, em Oeiras, sendo já certo que Pedro Gonçalves não estará no grupo dos escolhidos do selecionador nacional.



O médio do Sporting está com uma lesão muscular e o próprio treinador dos "leões", Rúben Amorim, assumiu que o jogador só deverá regressar ao trabalho após a paragem para as seleções.



Gonçalves, também conhecido como "Pote", foi chamado pela primeira vez por Martínez em setembro, para as receções à Croácia e Escócia, mas acabou só por alinhar nos últimos cinco minutos no duelo com os croatas.



No caminho oposto, João Cancelo, Francisco Conceição e Otávio, a atuarem sem limitações nos respetivos clubes, deverão regressar às opções do selecionador português, numa lista que mais uma vez vai ser encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo.



Vitinha, que falhou o encontro de setembro com os escoceses devido a lesão, também parece estar totalmente recuperado no Paris Saint-Germain e vai estar nas escolhas de Martínez.



Uma das surpresas poderá aparecer na baliza, com José Sá, agora com o estatuto de suplente no Wolverhampton, a poder ficar de fora, subindo Rui Silva na hierarquia, atrás do intocável Diogo Costa, com um novo terceiro guardião a poder aparecer.



Outra das dúvidas está em Tiago Santos, Renato Veiga e Quenda, que foram estreantes absolutos na última convocatória, podendo agora ou não repetirem a presença.



A seleção das quinas vai defrontar a Polónia no dia 12 de outubro, em Varsóvia, jogando três dias depois frente à Escócia, em Glasgow, ambas as partidas com início marcado para as 19h45 (hora em Lisboa).



Portugal lidera o Grupo A1 com seis pontos, depois de vencer em casa a Croácia e a Escócia nas duas primeiras jornadas, ambas por 2-1, numa edição em que os dois primeiros de cada grupo se apuram para os quartos de final.



A Croácia está em segundo, com três pontos, os mesmos da Polónia, enquanto a Escócia é última, ainda a zero.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.