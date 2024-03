Mão-cheia de golos portugueses em Guimarães

Em Guimarães, mesmo num particular, o médio do Manchester United, que já tinha sido o melhor jogador da Seleção Sacional em toda a fase de apuramento, manteve a habitual intensidade e lançou a equipa lusa para nova vitória expressiva, mesmo com alguns dos habituais titulares ausentes, por opção, como por exemplo o capitão Cristiano Ronaldo.A Suécia até entrou bem na partida do D. Afonso Henriques, que não recebia um jogo da seleção nacional desde 2018, mas Rafael Leão (24 minutos), Matheus Nunes (33), o próprio Bruno Fernandes (45), Bruma (57) e Gonçalo Ramos (61) acabaram por construir a goleada lusa.Por seu lado, a Suécia, que estreou um novo Selecionador, o dinamarquês Jon Dahl Tomasson, ainda reduziu, primeiro por Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, aos 58 minutos, e depois por Gustaf Nilsson, aos 90, mas mostrou a razão de estar ausente do próximo Europeu, já que, a nível defensivo, protagonizou uma exibição desastrosa.Um ano depois, por lesão de Diogo Costa, o guarda-redes Rui Patrício, o mais internacional de sempre pelo seu país na posição, voltou a defender as redes nacionais, num grupo de regressos composto ainda por Matheus Nunes, que não atuava desde o Mundial2022, Nuno Mendes, que também não vestia a camisola das ‘quinas’ desde março de 2023, e Pepe, que, aos 41 anos, foi capitão.Destaque ainda para a estreia absoluta de Jota Silva, avançado do Vitória de Guimarães, a atuar a casa e que nunca tinha representado a Seleção Nacional, nem nas camadas jovens.Após um minuto de silêncio (que passou a palmas) por causa do falecimento de António Pacheco, a Suécia encostou Portugal atrás nos primeiros minutos, não deixando a equipa de Martínez ter bola e criando mesmo um lance de perigo junto à baliza de Patrício.Portugal só acordou a partir dos 15 minutos, com um excelente remate de Matheus Nunes, que deixou as luvas de Olsen a arder, numa jogo em que o médio do Manchester City aproveitou para se mostrar ao Selecionador Nacional e tentar ganhar um lugar no lote de escolhidos para o Euro2024.A partida mudou radicalmente, a Seleção Nacional passou a ter o controlo, sempre com Bruno Fernandes a pautar o jogo luso e com Rafael Leão a ter várias arrancadas pela ala esquerda, acabando o jogador do AC Milan por inaugurar o marcador, aos 24 minutos.Já dentro da área, Bernardo Silva acertou no poste e Leão soltou uma ‘bomba’ para as redes na recarga.Portugal manteve-se dominante e aproveitou para construir uma vantagem bem confortável até ao intervalo, com Matheus Nunes, aos 33 minutos, a invadir sem qualquer oposição a área sueca e rematar certeiro e, depois, aos 45, com Bruno Fernandes a ter apenas de encostar depois de um passe fantástico de Palhinha e um excelente trabalho de Nelson Semedo.Na segunda parte, Martínez lançou António Silva, Toti Gomes e Bruma, deixando Pepe, Nuno Mendes e Leão no balneário, e a Suécia voltou a subir no encontro, obrigando mesmo Rui Patrício a excelente defesa a remate de Cajuste.No ataque, os suecos até meteram respeito a Portugal, mas o eixo defensivo foi totalmente desastroso, com Bruno Fernandes a roubar com facilidade a bola a um central e, isolado, a assistir Bruma, que fez o seu segundo golo pela Seleção Nacional, aos 57 minutos.Logo depois, Gyökeres reduziu, num lance em que só teve de encostar ao segundo poste, mas, aos 61 minutos, Gonçalo Ramos aumentou a goleada, em novo lance de grande facilidade, desta vez com mais uma assistência de Nelson Semedo, que, em Guimarães, mostrou que quer ir ao Europeu.De seguida, o jogador do Paris Saint-Germain cedeu o seu lugar a Jota Silva, com os adeptos da casa a aplaudirem e muito o jogador do Vitória de Guimarães, que viria a ficar perto de marcar, já perto do fim, mas Olsen impediu a estreia de sonho.



Não marcou Portugal, reduziu a Suécia, por Gustaf Nilsson, no último lance da partida, aproveitando alguma liberdade na área portuguesa para cabecear com sucesso.





Saem oito, entram oito



Na conferência de imprensa após a goleada imposta à Suécia (5-2), em Guimarães, Martínez avançou que Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rúben Dias, bem como Gonçalo Ramos, Rafael Leão, João Palhinha, Nélson Semedo e Toti Gomes, todos utilizados com os escandinavos, ficam fora do jogo da próxima terça-feira, na Eslovénia.



“É importante trabalhar conceitos diferentes, até porque a Eslovénia tem uma estrutura muito semelhante ao adversário de hoje. São oito jogadores que saem e outros oito jogadores que chegam também com um alto nível para o segundo jogo, com fome e muita energia”, disse Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.



Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo juntam-se ao estágio no sábado, no início da preparação para o próximo encontro frente à Eslovénia.



Roberto Martínez chamou um total de 32 jogadores para os jogos de março - entretanto alterado com as saídas de Guerreiro e Trincão, lesionados, e com a entrada de Dany Mota -, mas explicou logo que iria dividir o plantel em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro para o jogo com os eslovenos, que será em 26 de março, em Liubliana.



Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 4, 8 e 11 de junho, respetivamente.



A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia), que será conhecido este mês.



A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.



O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.





